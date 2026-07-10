Babbi in campo per la disabilità Attività artigianali e progetti benefici
Babbi, azienda specializzata nella produzione di dolci, ha avviato attività dedicate alla disabilità, portando avanti progetti e iniziative benefiche. L’azienda si impegna in attività artigianali e progetti di inclusione che coinvolgono direttamente le persone e la comunità, mantenendo questa attenzione come parte integrante del proprio operato. Tale impegno si traduce in iniziative concrete e continuative, senza limiti temporali, che puntano a favorire l'integrazione e il supporto alle persone con disabilità.
Per Babbi – azienda leader nella produzione di specialità dolciarie – l’inclusione non rappresenta un’attività occasionale, ma continua a tradursi in progetti concreti a favore delle persone e della comunità. Tra le varie iniziative la collaborazione con il Laboratorio Juta AVEAC di Cesena. Dal 2009 Babbi affida a questo centro socio-occupazionale, che promuove l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità attraverso attività artigianali e lavorative, la realizzazione dei sacchetti in juta che accompagnano alcune confezioni dell’azienda. Inoltre ogni anno Babbi dedica alcune delle proprie confezioni a progetti benefici, trasformando prodotti simbolo dell’azienda in opportunità di sostegno per importanti iniziative sociali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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