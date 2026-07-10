Durante la prima puntata della settima stagione di Dark Side of the Ring, è stato affrontato il tema delle Knockouts della TNA, con alcune ex wrestler che hanno dichiarato di aver avuto difficoltà a mantenersi a causa delle basse retribuzioni. La serie si concentra sugli episodi e i personaggi più controversi del mondo del wrestling, partendo dalla storia della TNA e del suo co-fondatore.

Nella giornata di martedì, è iniziata la stagione numero sette di Dark Side of the Ring, serie che racconta gli episodi e i personaggi più controversi del wrestling, e i primi episodi raccontano la storia della TNA e del suo co-fondatore Jeff Jarrett. Durante l’episodio, la ex Knockout Champion Awesome Kong (nota anche per essere stata Kharma in WWE e per aver interpretato un personaggio nella serie Nextlix Glow ), ha raccontato un episodio interessante relativo alle difficoltà economiche affrontate dalle Knockouts durante i primi anni di vita della federazione, con Dixie Carter a svolgere il ruolo di Presidente. “Sembrava come se Dixie Carter non apprezzasse i talenti coltivati in casa “, ha detto Kong “Kurt Angle faceva qualcosa come poco più di un milione all’anno, e secondo me meritava di più. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Awesome Kong: “Molte Knockouts non riuscivano a mantenersi a causa della paga bassa”

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