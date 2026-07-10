All Star Game Firenze è non soltanto uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'estate, ma anche il palcoscenico scelto da Autosas per presentare la novità più importante del 2026: l’arrivo dei nuovi modelli Chery, uno dei costruttori automobilistici che negli ultimi anni ha registrato la crescita più rapida a livello internazionale. Protagonisti dello spazio allestito al Piazzale Michelangelo sono i SUV Chery Tiggo 8 e Chery Tiggo 9. Il pubblico ha l'opportunità di osservarli in anteprima per scoprirne il design, l'estetica e la tecnologia d'avanguardia. Si tratta di un'anteprima pensata per permettere ai visitatori di conoscere da vicino un marchio che sta attirando sempre più attenzione in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Autosas porta Chery a Firenze: anteprima esclusiva all’All Star Game 2026

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