Autosas porta Chery a Firenze | anteprima esclusiva all’All Star Game 2026

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All Star Game Firenze ospiterà l’anteprima dei nuovi modelli Chery, presentata da Autosas. L’evento si svolgerà nel corso dell’estate 2026, diventando il palcoscenico scelto dal costruttore per mostrare le vetture di ultima generazione. Chery è uno dei marchi che ha registrato una crescita significativa a livello globale negli ultimi anni. La presentazione rappresenta un momento di rilievo per il marchio nel mercato europeo.

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All Star Game Firenze è non soltanto uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'estate, ma anche il palcoscenico scelto da Autosas per presentare la novità più importante del 2026: l’arrivo dei nuovi modelli Chery, uno dei costruttori automobilistici che negli ultimi anni ha registrato la crescita più rapida a livello internazionale. Protagonisti dello spazio allestito al Piazzale Michelangelo sono i SUV Chery Tiggo 8 e Chery Tiggo 9. Il pubblico ha l'opportunità di osservarli in anteprima per scoprirne il design, l'estetica e la tecnologia d'avanguardia. Si tratta di un'anteprima pensata per permettere ai visitatori di conoscere da vicino un marchio che sta attirando sempre più attenzione in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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