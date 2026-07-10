autolinee modifiche per la linea f in zona battifolle

Notizia in breve

Da lunedì 13 luglio 2026, sarà chiusa la strada provinciale 21 in località Battifolle, nel tratto tra la piazza e la rotatoria del casello, fino al completamento dei lavori. La chiusura riguarda anche la linea F delle autolinee, che subirà modifiche di percorso in quella zona. La circolazione sarà sospesa per consentire gli interventi di manutenzione o lavori stradali. La chiusura rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione.