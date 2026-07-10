Autolinee modifiche per la linea F in zona Battifolle
Da lunedì 13 luglio 2026, sarà chiusa la strada provinciale 21 in località Battifolle, nel tratto tra la piazza e la rotatoria del casello, fino al completamento dei lavori. La chiusura riguarda anche la linea F delle autolinee, che subirà modifiche di percorso in quella zona. La circolazione sarà sospesa per consentire gli interventi di manutenzione o lavori stradali. La chiusura rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione.
Arezzo, 10 luglio 2026 – Ad Arezzo da lunedì 13 lugli o 2026 e fino al termine dei lavori, sarà chiusa la SP21 in località Battifolle nel tratto che va dalla piazza alla rotatoria del casello. La linea urbana F raggiungerà la fermata “Battifolle 18C” di fronte alla nuova lottizzazione di Battifolle da utilizzare sia per raggiungere Viciomaggio che per raggiungere Arezzo ai seguenti orari: 7:02 – 7:53 – 8:46 – 9:46– 10:43 – 11:48 – 12:46 – 13:46 – 14:43 – 15:43 – 16:46 – 17:46 – 18:46 – 19:46, (20:41 solo in direzione Viciomaggio). Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita lei clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Linea per Pontedera soppressa. Pendolare diffida Autolinee Toscane
ATM Milano, orari 1° maggio 2026: metro, tram e bus ridotti. Tutte le modifiche linea per lineaVenerdì 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, il servizio di ATM Milano sarà soggetto a modifiche su tutta la rete di trasporti.
Temi più discussi: Siena, modifiche ai percorsi bus per lavori in via Don Minzoni; Portoferraio: modifiche alle linee bus in occasione del Marina Militare Nastro rosa tour; Trasporti: Autolinee Toscana Spa, audizione in commissione; Il sabato il 214 collega le frazioni. E più corse da Vaiano a Fs Centrale. Ma nei feriali At non varia gli orari.
Autolinee Reni – Modifiche al servizio per il concerto di Tiziano Ferro In occasione del concerto di Tiziano Ferro, nelle giornate del 3 e 4 luglio 2026 saranno attive modifiche al servizio delle Autolinee Reni a seguito della chiusura della S.P. Cameranense. facebook
Autolinee, modifiche per la linea F in zona BattifolleBus, da lunedì 13 luglio e fino al termine dei lavori, sarà chiusa la SP21 in località Battifolle nel tratto che va dalla piazza alla rotatoria del casello ... lanazione.it
Autolinee Toscane – Siena, modifiche ai percorsi bus per lavori in via Don MinzoniA Siena, dalle 17.30 alle 2 del giorno successivo nel periodo compreso tra domani, martedì 7 luglio, e venerdì 10 luglio, sarà istituito il senso unico di marcia discendente in viale Don Minzoni nel t ... antennaradioesse.it