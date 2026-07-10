Il 7 luglio, un’auto è finita in un canale lungo la strada Migliara 47 a Sezze. Un maresciallo dei Carabinieri intervenuto sul posto ha estratto la conducente dall’abitacolo e l’ha messa in salvo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Sul luogo sono intervenuti anche i soccorsi, che hanno assistito la donna prima del trasporto in ospedale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento immediato ha evitato conseguenze più gravi dopo l’incidente avvenuto la sera del 7 luglio lungo Migliara 47, nel territorio di Sezze. Un maresciallo capo dei Carabinieri, comandante di Stazione in provincia di Modena e in vacanza nel Pontino, ha soccorso una donna rimasta intrappolata in un’auto finita in un canale di irrigazione. Il salvataggio dall’abitacolo. Il militare ha visto una Fiat Punto Evo parzialmente sommersa e si è gettato in acqua. La conducente era bloccata nell’abitacolo mentre il veicolo si riempiva rapidamente. Dopo averla tranquillizzata, il maresciallo l’ha guidata verso il finestrino lato passeggero, aiutandola a uscire e a raggiungere il tetto dell’auto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Auto finisce in un canale a Sezze, maresciallo dei Carabinieri salva la conducente

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