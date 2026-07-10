Audi rinnova il suo ruolo di Official Mobility Partner della Maratona delle Dolomiti, partecipando con 12 vetture elettrificate. L’azienda conferma così il suo impegno nella promozione della mobilità sostenibile e l’attenzione verso i valori della montagna. La presenza delle vetture elettriche si inserisce nel percorso di transizione verso veicoli a basso impatto ambientale, sostenendo lo spirito sportivo e la tutela del territorio.

Audi, in qualità di Official Mobility Partner, ha portato quindi 12 vetture elettrificate, sottolineando il percorso di transizione verso la mobilità elettrica. Tra queste, sei vetture full electric - tra Audi A6 Avant e-tron e Audi SQ6 e-tron - hanno supportato la gara garantendo un’assistenza a zero emissioni. La partnership, tra l’altro, ribadisce il legame tra il brand tedesco e l’Alta Badia, che risale a dieci anni fa: una sinergia che vede Audi protagonista nello sviluppo strategico del territorio, attraverso anche il supporto di eventi come la Maratona delle Dolomiti. Una gara storica, nata 39 anni fa con 166 pionieri e evolutasi fino a diventare la gran fondo ciclistica italiana più famosa la mondo, capace di attrarre 30mila richieste per 8000 posti disponibili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Audi e la Maratona delle Dolomiti ancora insieme, in nome dello spirito sportivo e i valori della montagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Audi e la Maratona delle Dolomiti ancora insieme, in nome dello spirito sportivo e dei valori della montagnaAudi rinnova il suo ruolo di Official Mobility Partner alla Maratona delle Dolomiti, portando 12 vetture elettrificate.

La Maratona delle Dolomiti è dedicata alla pace: appuntamento il 5 luglioLa Maratona delle Dolomiti si terrà il 5 luglio e quest’anno è dedicata alla pace.

Temi più discussi: Audi e Maratona dles Dolomites, dieci anni insieme: in Alta Badia eventi, test drive e il simulatore di F1; Audi alla Maratona dles Dolomites: 10 anni di mobilità elettrica; Audi celebra dieci anni al fianco della Maratona dles Dolomites-Enel con una flotta elettrificata; Le Dolomiti in elettrico: Audi festeggia dieci anni con la maratona.

Audi e la Maratona delle Dolomiti ancora insieme, in nome dello spirito sportivo e dei valori della montagnaDomenica 5 luglio, sulle strade dell’Alta Badia, è andata in scena la storica Granfondo aperta ai ciclisti amatoriali, di cui il marchio dei Quattro Anelli è Official Mobility Partner dall’edizione 20 ... vanityfair.it

Non voglio che questo sembri un post lamentoso, ma come una domanda sincera. Ma non capisco come migliorare realmente nell'arte. E voglio davvero farlo e sono disposto a farlo. reddit

In campo femminile successo della tedesca Janine Meyer, davanti alle italiane Martina Cavallo e Michela Santini #ProvinciadiRimini #Sport x.com

Audi e Maratona dles Dolomites, dieci anni insieme: in Alta Badia eventi, test drive e il simulatore di F1Nel fine settimana del 5 luglio 2026 la casa dei Quattro anelli è stata protagonista dell'evento organizzato in Alta Badia ... msn.com