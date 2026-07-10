Gli investigatori hanno perquisito l'abitazione di un intermediario di Lavitola nel Napoletano nell'ambito delle indagini sull'attentato a un giornalista. La perquisizione si è svolta in un comune della zona, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui risultati delle verifiche. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i responsabili dell'attentato e le eventuali connessioni con altre vicende giudiziarie. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota sulla dinamica o sulle motivazioni dell'episodio.

Gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel Napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Valter Lavitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report, le cui repliche estive sono state sospese, a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia, vicino a Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun. Nel comune del Napoletano vive assieme alla compagna, ascoltata dai carabinieri come persona informata sui fatti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Attentato a Ranucci, perquisita l'abitazione dell'intermediario di Lavitola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato a Ranucci, perquisita l'abitazione dell'intermediario di Lavitola

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, perquisita l’abitazione del factotum di LavitolaGli investigatori hanno perquisito l’abitazione di Gomes Clesio Tavares, considerato l’intermediario tra la banda che ha piazzato la bomba e Valter...

Temi più discussi: Attentato a Ranucci: sequestrati a Lavitola sette manoscritti. Perquisita la casa del suo factotum; La Rai sospende cautelativamente le repliche estive di Report. Ranucci: Sconcerto e preoccupazione; Attentato a Ranucci, perquisita l'abitazione del factotum di Lavitola; Attentato a Ranucci: perquisita casa del presunto ‘intermediario’ di Lavitola.

Attentato a Ranucci: perquisita casa del presunto ‘intermediario’ di Lavitola ift.tt/Ceq3Rj0 x.com

Attentato a Ranucci, perquisita l’abitazione del factotum di LavitolaE’ stata perquisita dagli investigatori che indagano sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci l’abitazione di Gomes Clesio Tavares, factotum di Valter Lavitola e ritenuto l’intermediario con la ... msn.com

Attentato a Ranucci, perquisita la casa dell'intermediario di Lavitola. L'imprenditore aveva comprato un biglietto per lasciare l'ItaliaÈ stata perquisita dagli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci l'abitazione di Gomes Clesio ... msn.com