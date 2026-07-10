attentato a ranucci investigatori e pm analizzano il materiale sequestrato a lavitola

Gli investigatori e i magistrati stanno esaminando materiale sequestrato a Lavitola, tra cui hard disk, pen drive, manoscritti e telefoni cellulari, durante una perquisizione domiciliare. Il materiale è stato recuperato nel corso delle indagini legate all’attentato a Ranucci. Le analisi sono in corso da parte del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma e della Procura. Nessuna informazione è stata rilasciata sui risultati o sui possibili collegamenti.

È su hard disk, pen drive, manoscritti e telefoni cellulari sequestrati a Valter Lavitola durante la perquisizione domiciliare che gli investigatori del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma e i magistrati della Procura capitolina si sono concentrati. Il materiale informatico è al centro degli approfondimenti tecnici nell’ inchiesta che vede l’ex direttore dell’ Avanti, oggi ristoratore, indagato per tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso, con l’accusa di essere il presunto mandante dell’ attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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