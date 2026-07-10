Attentato a linea Alta Velocità tornano liberi i 7 anarchici arrestati

Notizia in breve

Un giudice ha annullato le misure cautelari nei confronti di sette anarchici arrestati in relazione a un attentato a una linea Alta Velocità. Le cinque misure in carcere e le due ai domiciliari sono state revocate e i sospettati sono stati rimessi in libertà. L’ordinanza del gip aveva inizialmente disposto le restrizioni con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.