Attentato a linea Alta Velocità tornano liberi i 7 anarchici arrestati

Da imolaoggi.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giudice ha annullato le misure cautelari nei confronti di sette anarchici arrestati in relazione a un attentato a una linea Alta Velocità. Le cinque misure in carcere e le due ai domiciliari sono state revocate e i sospettati sono stati rimessi in libertà. L’ordinanza del gip aveva inizialmente disposto le restrizioni con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

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Così, ha annullato l’ordinanza del gip che aveva disposto cinque misure cautelari in carcere e due ai domiciliari ordinandone la scarcerazione. L’accusa era di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. Per due degli arrestati anche di aver concorso nella realizzazione di attentato a impianti di pubblica utilità, interruzione di pubblico servizio e istigazione per delinquere, aggravati dalla finalità di terrorismo. In particolare, dell’azione compiuta lo scorso 14 febbraio ai danni della rete ferroviaria dell’Alta Velocità Roma-Firenze, con l’uso di esplosivi rudimentali che hanno provocato danni all’infrastruttura. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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