Atletica oggi in tv Diamond League Monaco 2026 | orari streaming italiani in gara

Notizia in breve

Il Meeting Herculis 2026, decima tappa della Diamond League, si svolge oggi allo stadio Louis II di Monaco. La manifestazione prevede diverse competizioni di atletica leggera, con atleti italiani iscritti in varie discipline. L’evento è trasmesso in streaming e in diretta televisiva, con orari specifici per le gare. La giornata include prove di velocità, ostacoli e lanci, tra le altre discipline, con partecipanti di diverse nazionalità.