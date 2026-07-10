Atletica oggi in tv Diamond League Monaco 2026 | orari streaming italiani in gara
Il Meeting Herculis 2026, decima tappa della Diamond League, si svolge oggi allo stadio Louis II di Monaco. La manifestazione prevede diverse competizioni di atletica leggera, con atleti italiani iscritti in varie discipline. L’evento è trasmesso in streaming e in diretta televisiva, con orari specifici per le gare. La giornata include prove di velocità, ostacoli e lanci, tra le altre discipline, con partecipanti di diverse nazionalità.
Tutto pronto allo stadio Louis II del Principato di Monaco per il Meeting Herculis 2026, decima tappa stagionale della Diamond League. Il massimo circuito itinerante di atletica leggera torna in Europa dopo la parentesi oltreoceano a Eugene per una prestigiosa kermesse che si preannuncia a dir poco spettacolare, con tante stelle globali e tre azzurri competitivi. LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA DALLE 18.15 Grande curiosità per il ritorno in pedana del campione mondiale di salto in lungo Mattia Furlani dopo l’infortunio riportato lo scorso 23 maggio a Xiamen, in una competizione che vedrà al via praticamente tutti i big della specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lyles vince nei 100 metri maschili | Diamond League di Atletica 2026
Notizie e thread social correlati
Atletica oggi in tv, Diamond League Monaco 2026: orari, streaming, azzurri in garaAl stadio Louis II di Monaco si svolge oggi il Meeting Herculis 2026, decima tappa della Diamond League.
Atletica oggi, Diamond League Xiamen 2026: orari, tv, streaming, italiani in garaOggi si tiene a Xiamen il secondo evento della Diamond League 2026, una settimana dopo la prima tappa a Keqiao.
Temi più discussi: Diamond League 2026 a Monaco: italiani e italiane in gara, programma e dove vedere il decimo meeting · Atletica; Atletica oggi in tv, Diamond League Monaco 2026: orari, streaming, azzurri in gara; La tappa di Diamond League a Monaco su Sky. Attesa per il debutto stagionale di Tamberi; Marcell Jacobs alla Diamond League 2026 di Monaco: programma e dove vederlo in gara nei 100 metri · Atletica.
Diamond League Monaco 2026: italiani in gara e dove vederli in tv ?? facebook
La tappa di Diamond League a Monaco su Sky. Attesa per il debutto stagionale di TamberiL’atletica leggera torna protagonista su Sky e in streaming su NOW, con la Diamond League che fa tappa a Monaco, per il decimo appuntamento della stagione. Le gare al via venerdì 10, alle 20 in dirett ... sport.sky.it
Diamond League Monaco 2026: dove vederla in tv e orariL’atletica leggera di altissimo livello torna protagonista sulla pista del prestigioso stadio Louis II per l’Herculis EBS meeting di Monaco. La decima tappa della Diamond League 2026 si preannuncia ... dtti.it