Atletica oggi in tv Diamond League Monaco 2026 | orari streaming azzurri in gara

Notizia in breve

Al stadio Louis II di Monaco si svolge oggi il Meeting Herculis 2026, decima tappa della Diamond League. Sono in programma diverse gare di atletica leggera, con atleti italiani che partecipano alle competizioni. La manifestazione è trasmessa in diretta streaming e in tv, con orari specifici per le varie discipline. Tra gli eventi principali ci sono le corse di velocità, i salti e le prove di mezzofondo, con alcuni atleti azzurri iscritti alle competizioni.