Atletica oggi in tv Diamond League Monaco 2026 | orari streaming azzurri in gara
Al stadio Louis II di Monaco si svolge oggi il Meeting Herculis 2026, decima tappa della Diamond League. Sono in programma diverse gare di atletica leggera, con atleti italiani che partecipano alle competizioni. La manifestazione è trasmessa in diretta streaming e in tv, con orari specifici per le varie discipline. Tra gli eventi principali ci sono le corse di velocità, i salti e le prove di mezzofondo, con alcuni atleti azzurri iscritti alle competizioni.
Tutto pronto allo stadio Louis II del Principato di Monaco per il Meeting Herculis 2026, decima tappa stagionale della Diamond League. Il massimo circuito itinerante di atletica leggera torna in Europa dopo la parentesi oltreoceano a Eugene per una prestigiosa kermesse che si preannuncia a dir poco spettacolare, con tante stelle globali e tre azzurri competitivi. Grande curiosità per il ritorno in pedana del campione mondiale di salto in lungo Mattia Furlani dopo l’infortunio riportato lo scorso 23 maggio a Xiamen, in una competizione che vedrà al via praticamente tutti i big della specialità. Fari puntati anche su Matteo Sioli nel salto in... 🔗 Leggi su Oasport.it
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