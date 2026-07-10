Atalanta prima uscita stagionale il 18 luglio con l' Under 23

La prima uscita stagionale dell'Atalanta è prevista per il 18 luglio alle 17, al centro sportivo 'Città di Clusone'. I nerazzurri affronteranno in un test in famiglia la formazione Under 23. La partita segna l'inizio della preparazione estiva con la nuova gestione tecnica.

Per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri la prima amichevole estiva è in programma sabato 18 luglio, quando - con calcio d'inizio alle ore 17 - i nerazzurri scenderanno in campo al centro sportivo 'Città di Clusone' per disputare un test in famiglia con la formazione Under 23. Nel solco della tradizione e del consolidato binomio con il comune della Val Seriana, l'organizzazione dell'amichevole è a cura dall'ASD Città di Clusone. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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