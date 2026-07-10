Assunzioni Pubblica Amministrazione Zangrillo | Un milione di posti in sei anni Con Camilla e l’app inPA il concorso è a portata di smartphone

In sei anni, sono previsti un milione di nuovi posti nella Pubblica amministrazione. Con l’app inPA e il supporto di una figura chiamata Camilla, le procedure di concorso diventano accessibili tramite smartphone. La digitalizzazione delle procedure di assunzione sta rendendo più semplice l’iscrizione ai bandi statali, anche da dispositivi mobili. Questa trasformazione risponde alle esigenze di un’utenza sempre più digitale e cambia radicalmente il modo di partecipare ai concorsi pubblici.

Chi avrebbe mai immaginato, fino a qualche decennio fa, di potersi iscrivere a un bando statale direttamente dal telefono, magari mentre si aspetta l’autobus? La macchina dello Stato sta cambiando pelle; una trasformazione imponente, dettata da un’esigenza anagrafica ormai impossibile da ignorare. Nei prossimi sei anni, circa un milione di storici dipendenti lascerà gli uffici per godersi la meritata pensione. Chi prenderà il loro posto? Le porte sembrano decisamente spalancate per i ragazzi. A delineare i contorni di questa imponente ondata di assunzioni nella PA ci ha pensato il Ministro Paolo Zangrillo. Ospite del vodcast #Sapevatelo di Skuola. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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1 milione di assunzioni nella Pubblica Amministrazione entro il 2034

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Che furbone lo Zangrillo! #pubblicaamministrazione #PA x.com

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