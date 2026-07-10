Assegno unico e universale a luglio i pagamenti il 20 e il 21 Il calendario fino a dicembre

I pagamenti dell’assegno unico e universale per i figli a carico sono previsti il 20 e il 21 luglio. Il calendario degli accrediti si ripete anche fino a dicembre, segnando l’inizio della seconda metà dell’anno. Le date rimangono fisse ogni mese, garantendo la regolarità delle erogazioni. La somma viene accreditata sui conti correnti dei beneficiari in modo periodico, secondo le date stabilite.

L’appuntamento con l’Assegno unico e universale per i figli a carico si ripete puntuale anche per il mese di luglio, aprendo così la programmazione del secondo semestre. L’INPS ha reso noto che l’accredito avverrà tra lunedì 20 e martedì 21 luglio. A ricevere regolarmente la somma saranno tutti i nuclei familiari che mantengono una pratica attiva e che non hanno modificato nel frattempo le proprie condizioni reddituali o familiari. Oltre alla finestra di luglio, l’Istituto ha ufficializzato il programma dei pagamenti che accompagnerà le famiglie per tutto il resto dell’anno solare. Di seguito le date esatte in cui verrà riconosciuta la prestazione: Le vie di pagamento stabilite dall’ente previdenziale restano le medesime. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegno unico universale pagamento ufficiale maggio 2026

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