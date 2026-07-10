I social media possono rivelare chi lavora in nero e non versa l’assegno di mantenimento ai figli, anche se si dichiara disoccupato. Le immagini e i post condivisi spesso mostrano attività o beni che contraddicono la dichiarazione di inattività lavorativa. Le forze dell’ordine e i giudici usano queste prove per accertare eventuali comportamenti illeciti. La legge prevede che il mancato pagamento possa portare a sanzioni, indipendentemente dalla dichiarazione di disoccupazione.

Dichiararsi disoccupati non è sufficiente per evitare una condanna per il mancato pagamento dell’ assegno di mantenimento dei figli. Se dai social network emerge che il genitore svolge attività lavorative, anche non dichiarate, quei contenuti possono diventare un elemento di prova per dimostrare che disponeva di risorse economiche e che avrebbe potuto contribuire al sostentamento della prole. È questo, in sostanza, il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza 150182026, che affronta più aspetti interessanti: dall’utilizzabilità dei profili web come fonte di prova del “nero”, ai limiti della cosiddetta “incapacità economica”, fino all’applicazione del reato di mancato mantenimento anche ai figli nati da genitori mai sposati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assegno di mantenimento: i social possono smascherare chi lavora in nero e non paga

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