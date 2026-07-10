Assassin’s Creed Black Flag Resynced | Attenti al Bug che fa perdere i progressi

I giocatori di Assassin’s Creed Black Flag Resynced segnalano un bug che può causare la perdita dei progressi durante le missioni secondarie della Caccia ai Templari. Il problema si verifica specificamente durante alcune attività di questa serie di missioni, portando alla scomparsa di avanzamenti e ricompense. Gli sviluppatori hanno riconosciuto il problema e stanno lavorando a una correzione. Per ora, si consiglia di salvare frequentemente durante queste missioni per evitare perdite di progresso.

I giocatori di Assassin’s Creed Black Flag Resynced devono prestare particolare attenzione alle missioni secondarie della Caccia ai Templari. Un problema individuato nella versione di lancio può infatti creare un conflitto con alcune missioni principali e costringere il gioco a ripristinare un salvataggio precedente, facendo perdere diverse ore di progressi. Ubisoft è già a conoscenza del malfunzionamento e sta lavorando a una correzione. In attesa dell’aggiornamento, è comunque possibile evitare il problema seguendo una precauzione molto semplice: non lasciare incompleta una catena della Caccia ai Templari prima di iniziare altre missioni nella stessa regione. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Assassin's Creed Black Flag Resynced - Horizon Launch Trailer | PS5 Games

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