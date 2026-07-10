Sette persone sono state arrestate nel Barese dopo aver assaltato un furgone portavalori a Toritto. Gli assalti sono avvenuti con l’uso di bombe e kalashnikov, provocando danni al veicolo e permettendo ai malviventi di portare via circa un milione di euro. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto degli uomini coinvolti. Le indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche dell’assalto e identificare eventuali complici.

Quella volta avevano utilizzato bombe e kalashnikov per prendere d'assalto un furgone portavalori a Toritto, alle porte di Bari, sventrarlo e portar via un bottino da un milione di euro. I rapinatori della banda che, tra gli altri colpi, aveva messo a segno quel violento assalto nel novembre 2024, sono stati arrestati durante l'operazione condotta questa mattina dai Carabinieri su richiesta della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Bari. Sono 7 le misure cautelari eseguite per reati che spaziano dall'associazione a delinquere alla rapina aggravata (anche dal metodo mafioso), insieme ad altre azioni contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Assalti spettacolari a portavalori, 7 arresti nel Barese

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Assalto al portavalori in Puglia, arrestati due membri della banda

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