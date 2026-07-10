Assalti a blindati | accusa banda di cerignolani Sette arresti Operazione antimafia

Notizia in breve

Nella mattinata, i carabinieri hanno annunciato un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di sette persone appartenenti a una banda di cerignolani. La banda è accusata di aver messo a segno diversi assalti a blindati, durante i quali sono stati sottratti valori e denaro. L’intervento è stato coordinato con una conferenza stampa, in cui sono stati forniti dettagli sulle indagini in corso.