Assalti a blindati | accusa banda di cerignolani Sette arresti Operazione antimafia
Nella mattinata, i carabinieri hanno annunciato un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di sette persone appartenenti a una banda di cerignolani. La banda è accusata di aver messo a segno diversi assalti a blindati, durante i quali sono stati sottratti valori e denaro. L’intervento è stato coordinato con una conferenza stampa, in cui sono stati forniti dettagli sulle indagini in corso.
Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: È in corso, dalle prime ore della mattinata, l’esecuzione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari di un’ ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette indagati in relazione ai reati di associazione a delinquere, rapina aggravata anche dal metodo mafioso nonché di numerosi altri reati contro il patrimonio rientranti nel programma associatvo ( fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa ). 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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