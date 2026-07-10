ascolti tv i dati del 9 luglio 2026

Nella serata di giovedì 9 luglio 2026, su Rai1, la partita dei Mondiali tra Francia e Marocco ha registrato 6.343.000 spettatori, con una quota di share del 43%. La trasmissione ha attirato un pubblico consistente, confermando l’interesse per l’evento sportivo trasmesso in prima serata. I dati si riferiscono alla totalità delle persone che hanno seguito la partita durante la sua durata.

Bene i Mondiali. Nella serata di ieri, giovedì 9 luglio 2026, su Rai1, il match dei Mondiali 2026, tra Francia e Marocco porta a casa 6.343.000 spettatori pari al 43.5% di share dalle 22 a mezzanotte. Poi, su Canale5 Battiti Live registra 1.585.000 spettatori con uno share del 14.3% dalle 21:59 alle 1:20. Su Rai2 Mai fidarsi di mio marito non va oltre 860.000 spettatori pari al 5.2%. In onda su Italia1 Crossfire – Bloccati nell’Incubo si ferma a 433.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (642.000 – 4%), Overland segna 821.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Innamorato pazzo totalizza 535.000 spettatori (3.4%). Su La7 Speciale Piazzapulita conquista 465. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Conexión Sur julio 7 de 2026

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L’unico grande evento dell’estate è il Mondiale: #FranciaMarocco conquista il 44% e 6.343.000 spettatori fino a mezzanotte, solo su Rai 1. Da aggiungere i dati di Rai Play e Dazn. Su Canale 5 #BattitiLive precipita al 14% e 1.585.000 fino all’1:20. #AscoltiTv # x.com

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