Ascolti tv i dati del 9 luglio 2026

Da 361magazine.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella serata di giovedì 9 luglio 2026, su Rai1, la partita dei Mondiali tra Francia e Marocco ha registrato 6.343.000 spettatori, con una quota di share del 43%. La trasmissione ha attirato un pubblico consistente, confermando l’interesse per l’evento sportivo trasmesso in prima serata. I dati si riferiscono alla totalità delle persone che hanno seguito la partita durante la sua durata.

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Bene i Mondiali. Nella serata di ieri, giovedì 9 luglio 2026, su Rai1, il match dei Mondiali 2026, tra Francia e Marocco porta a casa 6.343.000 spettatori pari al 43.5% di share dalle 22 a mezzanotte. Poi, su Canale5 Battiti Live registra 1.585.000 spettatori con uno share del 14.3% dalle 21:59 alle 1:20. Su Rai2 Mai fidarsi di mio marito non va oltre 860.000 spettatori pari al 5.2%. In onda su Italia1 Crossfire – Bloccati nell’Incubo si ferma a 433.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (642.000 – 4%), Overland  segna 821.000 spettatori (5.2%). Su Rete4  Innamorato pazzo  totalizza 535.000 spettatori (3.4%). Su La7  Speciale Piazzapulita conquista 465. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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