Ascolti tv i dati del 5 luglio 2026

Da 361magazine.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di domenica 5 luglio 2026, il match dei Mondiali tra Brasile e Norvegia ha registrato una media di circa 5,7 milioni di spettatori, con uno share del 42% dalle 22 alle 00:04. La partita ha coinvolto il pubblico televisivo per tutta la durata, con il primo tempo che ha raggiunto circa 5 milioni di telespettatori. I dati si riferiscono alla trasmissione su Rai1.

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Bene il match dei Mondiali. Nella serata di ieri, domenica 5 luglio 2026, su Rai1 Mondiali 2026 – Brasile-Norvegia coinvolge 5.737.000 spettatori pari al 42% di share dalle 22 alle 00:04 (primo tempo a 5.618.000 e il 36.2%, secondo tempo a 5.844.000 e il 48.7%). Su Canale5 Racconto di una Notte registra 1.580.000 spettatori con uno share del 12.4% dalle 21:54 alle 00:29. Su Rai2 Elsbeth si ferma a 456.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 La rivolta delle ex non va oltre 692.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3, il meglio di Presadiretta si attesta su 790.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza 392.000 spettatori (2.7%). L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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