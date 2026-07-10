A luglio nella regione marchigiana si svolgono eventi che combinano artigianato, degustazioni di vino e visite in fattoria. Le iniziative includono percorsi tra colori e sapori, offrendo l’opportunità di scoprire la produzione locale e assaggiare vini tipici. La manifestazione prevede anche passeggiate tra natura incontaminata e momenti dedicati ai prodotti artigianali della zona.

Un mix di colori, sapori, artigianato, natura incontaminata e degustazioni di vino. Tanti gli eventi in programma a luglio nella terra marchigiana, eccone alcuni. ‘Tesori al Mare’ è la mostra mercato dedicata ad artigianato, creatività e hobbistica. È in programma domani e domenica sul Lungomare Centro a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Un momento di svago, dove si può passeggiare tra le bancarelle, scoprire le creazioni originali e lasciarsi sorprendere dal talento di artigiani creativi provenienti da tutta Italia. Un’occasione perfetta per vivere una serata sul mare tra shopping, relax e atmosfera estiva. Ci spostiamo dal mare all’entroterra marchigiano per una giornata ricca di emozioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Artigianato e degustazione. E una passeggiata in fattoria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Les plus beaux villages fleuris de France - Village Préféré des Français 2024 - MG

Notizie e thread social correlati

Giornata europea: si celebra il Parco dell'Aspromonte con passeggiata e degustazioneIl 24 maggio si celebra la Giornata europea dei parchi, un’occasione per avvicinare le persone alla natura e promuovere la tutela della biodiversità.

Francia, abusi sessuali su animali in una fattoria didattica: condannato afghanoUn migrante afghano di 19 anni è stato condannato a 30 mesi di carcere con detenzione preventiva per abusi sessuali su sei animali e la morte di una...

Temi più discussi: Artigianato e degustazione. E una passeggiata in fattoria; Moda, artigianato e cultura del vino: grande successo per Stefano Marina x Vini di Maremma; *Maison des Arts d’Aime, in Tarentaise: la mostra Un air d’été tra artigianato e francoprovenzale - Nos Alpes; Degustazione di birre artigianali sul Monte Generoso il 18 luglio.

#ChocoFestival - Results on X | Live Posts & Updates - X x.com

Artigianato e degustazione. E una passeggiata in fattoriaUn mix di colori, sapori, artigianato, natura incontaminata e degustazioni di vino. Tanti gli eventi in programma a luglio ... msn.com

È strano che a 25 anni non abbia hobby? reddit

Estate all’Albergo del Cuore, tra degustazioni e apericene in giardinoAll’Albergo del Cuore l’estate prende vita con un calendario di appuntamenti dedicati all’enogastronomia. Dalla nuova rassegna Calici in Giardino agli ... ravennaedintorni.it