Artigianato e degustazione E una passeggiata in fattoria

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A luglio nella regione marchigiana si svolgono eventi che combinano artigianato, degustazioni di vino e visite in fattoria. Le iniziative includono percorsi tra colori e sapori, offrendo l’opportunità di scoprire la produzione locale e assaggiare vini tipici. La manifestazione prevede anche passeggiate tra natura incontaminata e momenti dedicati ai prodotti artigianali della zona.

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Un mix di colori, sapori, artigianato, natura incontaminata e degustazioni di vino. Tanti gli eventi in programma a luglio nella terra marchigiana, eccone alcuni. ‘Tesori al Mare’ è la mostra mercato dedicata ad artigianato, creatività e hobbistica. È in programma domani e domenica sul Lungomare Centro a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Un momento di svago, dove si può passeggiare tra le bancarelle, scoprire le creazioni originali e lasciarsi sorprendere dal talento di artigiani creativi provenienti da tutta Italia. Un’occasione perfetta per vivere una serata sul mare tra shopping, relax e atmosfera estiva. Ci spostiamo dal mare all’entroterra marchigiano per una giornata ricca di emozioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

artigianato e degustazione e una passeggiata in fattoria
© Quotidiano.net - Artigianato e degustazione. E una passeggiata in fattoria
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