Giornata europea | si celebra il Parco dell' Aspromonte con passeggiata e degustazione
Il 24 maggio si celebra la Giornata europea dei parchi, un’occasione per avvicinare le persone alla natura e promuovere la tutela della biodiversità. In questa data, molti parchi naturali organizzano eventi e iniziative aperte al pubblico, come passeggiate e degustazioni. Tra le aree coinvolte c’è anche il Parco dell’Aspromonte, che propone attività per far conoscere le sue caratteristiche ambientali e le specie che vi abitano. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare questi spazi naturali.
Ogni 24 maggio ricorre la giornata europea del Parchi con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della natura e della tutela della biodiversità.Anche l’ente parco dell’Aspromonte e Geoparco Unesco, in co-organizzazione con SIgea (Società Italiana Geologia Ambientale). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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