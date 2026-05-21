Giornata europea | si celebra il Parco dell' Aspromonte con passeggiata e degustazione

Il 24 maggio si celebra la Giornata europea dei parchi, un’occasione per avvicinare le persone alla natura e promuovere la tutela della biodiversità. In questa data, molti parchi naturali organizzano eventi e iniziative aperte al pubblico, come passeggiate e degustazioni. Tra le aree coinvolte c’è anche il Parco dell’Aspromonte, che propone attività per far conoscere le sue caratteristiche ambientali e le specie che vi abitano. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare questi spazi naturali.

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