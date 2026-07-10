Arresto cardiaco in spiaggia e durante una partita di padel | la catena dei soccorsi salva due vite

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state salvate in giornata dopo arresti cardiaci, uno in spiaggia e l’altro durante una partita di padel. In entrambi i casi, i soccorritori sono intervenuti prontamente, attivando le procedure di emergenza e utilizzando defibrillatori automatici. La catena dei soccorsi ha permesso di stabilizzare e trasferire i pazienti in condizioni stabili. Nessuna delle due persone ha riportato conseguenze gravi.

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Viareggio, 10 luglio 2026 – Due arresti cardiaci nello stesso giorno, entrambi affrontati con successo grazie alla tempestività dei soccorsi e all'efficienza della rete dell'emergenza sanitaria territoriale. È quanto accaduto giovedì 9 luglio in Versili a, dove il Sistema di Emergenza Territoriale 118 dell'Azienda Usl Toscana nord ovest, coordinato dalla centrale operativa Alta Toscana, è stato protagonista di due interventi che hanno consentito di salvare la vita a due uomini. Arresto cardiaco a Viareggio. Il primo episodio si è verificato nella mattinata in uno stabilimento balneare di Viareggio. Un uomo di 65 anni è stato colto da arresto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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