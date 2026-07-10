aree interne il punto sui progetti disponibili nove milioni di euro

I sindaci dell’Area interna Nord-Est Umbria hanno approvato all’unanimità una strategia territoriale. Questa permette di attivare investimenti per circa 9 milioni di euro, destinati a dieci Comuni della zona. La decisione è stata presa durante una riunione, e ora i fondi potranno essere utilizzati per vari progetti nei territori coinvolti.

I sindaci dell’Area interna Nord-Est Umbria hanno approvato all’unanimità la strategia territoriale che consentirà di attivare investimenti per circa 9 milioni di euro destinati ai dieci Comuni coinvolti. L’incontro, svoltosi ieri a Palazzo Pretorio di Gubbio, ha rappresentato un passaggio decisivo di un percorso condiviso durato circa due anni e finalizzato all’utilizzo di risorse europee per contrastare lo spopolamento e rafforzare i servizi nelle aree più fragili dell’Appennino umbro. Presenti i sindaci Lorenzo Polidori (Fossato di Vico), Giampiero Fugnanesi (Sigillo), David Gonfia (Montone) e il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci con l’assessore ai Lavori pubblici Spartaco Cappannelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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