Il Consiglio di Amministrazione di Apofruit Italia ha rinnovato le cariche per il triennio 2026-2028, confermando alla presidenza Mirco Zanotti. Il nuovo consiglio è composto da 28 membri, con un ricambio di circa il 25%.

Il Consiglio di Amministrazione di Apofruit Italia ha rinnovato le cariche per il triennio 2026-2028. Mirco Zanotti è stato confermato alla presidenza del nuovo Consiglio, ora composto da 28 membri, con un ricambio di circa il 25%. Sono infatti sette i nuovi ingressi e ventuno i consiglieri riconfermati. Cresce inoltre la rappresentanza femminile all’interno del Cda e viene ribadita una presenza capillare di tutti i territori in cui opera la cooperativa. Nel nuovo Cda la rappresentanza è affidata ai soci Claudio Bartolini, Massimo Biondi, Gianni Muratori, Roberta Rubboli, Marcello Zamagna, Mirco Zanotti e Stefano Vitali (nuovo ingresso); per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilrestodelcarlino.it - Apofruit Italia, Mirco Zanotti confermato presidente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Credito: Italia Com-Fidi, Nico Gronchi confermato presidente. Bilancio 2025: finanziamenti garantiti +30,6%, a quota 57 milioniNell’assemblea di ieri, Italia Com-Fidi ha confermato Nico Gronchi come presidente.

Edilizia sostenibile, Fabrizio Capaccioli confermato presidente del Green Building Council Italia per il triennio 2026-2029Fabrizio Capaccioli è stato riconfermato presidente del Green Building Council Italia per il periodo 2026-2029.

Temi più discussi: Apofruit Italia rinnova il Cda: Mirco Zanotti confermato presidente; Legacoop Agroalimentare: le congratulazioni di Cristian Maretti a Mirco Zanotti, confermato presidente di Apofruit Italia; Apofruit Italia, Mirco Zanotti confermato presidente; Apofruit rinnova il CdA: Mirco Zanotti confermato alla presidenza.

#Legacoop Agroalimentare: le congratulazioni di Cristian Maretti a Mirco Zanotti, confermato presidente di #Apofruit Italia @LegacoopN @apofruit https://t.co/7SEqTKRJgJ - X x.com

Apofruit Italia, Mirco Zanotti confermato presidenteIl Consiglio di Amministrazione di Apofruit Italia ha rinnovato le cariche per il triennio 2026-2028. Mirco Zanotti è stato ... ilrestodelcarlino.it

Apofruit conferma Mirco ZanottiIl presidente: Il rinnovo del consiglio ha portato un ricambio del 25% circa. Aumentano le quote rosa e sono rappresentati tutti i territori ... myfruit.it