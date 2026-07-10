Apofruit Italia Mirco Zanotti confermato presidente

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio di Amministrazione di Apofruit Italia ha rinnovato le cariche per il triennio 2026-2028, confermando alla presidenza Mirco Zanotti. Il nuovo consiglio è composto da 28 membri, con un ricambio di circa il 25%.

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Il Consiglio di Amministrazione di Apofruit Italia ha rinnovato le cariche per il triennio 2026-2028. Mirco Zanotti è stato confermato alla presidenza del nuovo Consiglio, ora composto da 28 membri, con un ricambio di circa il 25%. Sono infatti sette i nuovi ingressi e ventuno i consiglieri riconfermati. Cresce inoltre la rappresentanza femminile all’interno del Cda e viene ribadita una presenza capillare di tutti i territori in cui opera la cooperativa. Nel nuovo Cda la rappresentanza è affidata ai soci Claudio Bartolini, Massimo Biondi, Gianni Muratori, Roberta Rubboli, Marcello Zamagna, Mirco Zanotti e Stefano Vitali (nuovo ingresso); per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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