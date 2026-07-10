Anno 1 n 22 – Mondo ATA Una tantum da 110 euro | vi spiego perché viene pagata e cosa c’entra l’operatore Iscriviti gratuitamente

Da orizzontescuola.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una somma una tantum di 110 euro viene erogata, con un pagamento che coinvolge anche gli operatori del settore scolastico. La cifra viene destinata a specifici lavoratori nell’ambito dell’istruzione, anche se il testo non specifica i criteri di assegnazione o le modalità di distribuzione. La newsletter si rivolge a chi lavora nella scuola, a chi è in graduatoria o aspira a entrare, offrendo aggiornamenti su norme, scadenze e novità del settore.

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