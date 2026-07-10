Anna presenta il nuovo album Million Dollar Babe | Ho osato di più e ho imparato a mostrarmi vulnerabile

Da vanityfair.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anna ha presentato il suo nuovo album, Million Dollar Babe, dopo due anni dal precedente. Nel disco, ha sperimentato di più e si è mostrata più vulnerabile. Durante questo periodo, è risultata l’artista femminile più ascoltata in Italia, battendo record e affermandosi come uno dei protagonisti della musica italiana contemporanea.

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Un disco che arriva dopo due anni dal precedente, nei quali Anna è stata l’artista femminile più ascoltata in Italia, infrangendo record e diventando uno dei fenomeni generazionali più importanti della musica italiana. A soli 22 anni può già contare 44 dischi di platino, 11 dischi d’oro e oltre quattro milioni di copie certificate. Il suo album d’esordio, Vera Baddie, è stato il disco femminile più venduto del 2024 ed è rimasto per nove settimane in cima alla classifica. Con Million Dollar Babe non si limita a replicare una formula che ha già dimostrato di funzionare: il nuovo progetto segna un’evoluzione evidente, tanto personale quanto... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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