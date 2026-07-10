Amici veri dai tempi del Dortmund ora rivali sul palco più prestigioso | Haaland-Bellingham la scena è vostra
Haaland e Bellingham, ex compagni di squadra al Dortmund, ora si sfidano come rivali in semifinale di un torneo mondiale. La loro relazione, nata in passato, si svolge ora sul campo tra le nazionali di due paesi diversi. La partita vede due giovani talenti protagonisti, con un biglietto per la finale in palio. La rivalità tra i due calciatori si fa strada in un contesto internazionale, portando il confronto tra le due nazionali a un livello superiore.
Quasi come Romeo e Giulietta, Montecchi e Capuleti. Togliete la bella Verona e la guerra tra due famiglie rivali, metteteci un pallone, un Mondiale e un biglietto di sola andata per la semifinale. Romanticismo a parte, tra Jude Bellingham e Erling Haaland il quarto di finale di questa Coppa del Mondo si porta appresso una tensione shakespeariana: amici, costretti ad essere rivali sul palcoscenico più importante del globo. Un rapporto nato al Borussia Dortmund, quando i due talenti erano decisamente in erba: 17 anni Jude, 19 Erling. Sotto al Muro Giallo si sono trovati calcisticamente e umanamente: “Un bravo ragazzo e un grande talento, ho un’ottima intesa con lui in campo e fuori” - aveva raccontato Haaland in una vecchia intervista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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