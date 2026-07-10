Quasi come Romeo e Giulietta, Montecchi e Capuleti. Togliete la bella Verona e la guerra tra due famiglie rivali, metteteci un pallone, un Mondiale e un biglietto di sola andata per la semifinale. Romanticismo a parte, tra Jude Bellingham e Erling Haaland il quarto di finale di questa Coppa del Mondo si porta appresso una tensione shakespeariana: amici, costretti ad essere rivali sul palcoscenico più importante del globo. Un rapporto nato al Borussia Dortmund, quando i due talenti erano decisamente in erba: 17 anni Jude, 19 Erling. Sotto al Muro Giallo si sono trovati calcisticamente e umanamente: “Un bravo ragazzo e un grande talento, ho un’ottima intesa con lui in campo e fuori” - aveva raccontato Haaland in una vecchia intervista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Amici (veri) dai tempi del Dortmund, ora rivali sul palco più prestigioso: Haaland-Bellingham, la scena è vostra

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