Amianto al Golgi Il liceo può riaprire | Coinvolgete il Noe

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il liceo potrebbe riaprire dopo che le autorità hanno confermato la conformità alle norme di sicurezza relative all’amianto presente nella struttura. I risultati dei monitoraggi effettuati negli ultimi mesi indicano che i livelli di esposizione sono stati mantenuti sotto le soglie di sicurezza. Le disposizioni di riapertura sono state adottate senza ulteriori interventi strutturali. Si invita il Noe a essere coinvolto nelle prossime fasi di verifiche e controlli.

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"Le disposizioni di riapertura confermano quanto i risultati dei monitoraggi avevano costantemente evidenziato nel corso degli ultimi mesi e consentono di guardare con serenità alla ripresa delle attività didattiche nella sede del liceo, asicurando il pieno rispetto delle prescrizioni impartite e il costante monitoraggio delle condizioni dell’edificio con l’obiettivo di garantire ambienti di studio e di lavoro sempre più sicuri". Il dirigente scolastico Roberto Olivieri ha comunicato così la riapertura del liceo Golgi, ma le preoccupazioni di alcuni genitori rimangono. "Non manderei lì mio figlio" è il commento che circola sui social. La... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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