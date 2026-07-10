Il liceo potrebbe riaprire dopo che le autorità hanno confermato la conformità alle norme di sicurezza relative all’amianto presente nella struttura. I risultati dei monitoraggi effettuati negli ultimi mesi indicano che i livelli di esposizione sono stati mantenuti sotto le soglie di sicurezza. Le disposizioni di riapertura sono state adottate senza ulteriori interventi strutturali. Si invita il Noe a essere coinvolto nelle prossime fasi di verifiche e controlli.

"Le disposizioni di riapertura confermano quanto i risultati dei monitoraggi avevano costantemente evidenziato nel corso degli ultimi mesi e consentono di guardare con serenità alla ripresa delle attività didattiche nella sede del liceo, asicurando il pieno rispetto delle prescrizioni impartite e il costante monitoraggio delle condizioni dell’edificio con l’obiettivo di garantire ambienti di studio e di lavoro sempre più sicuri". Il dirigente scolastico Roberto Olivieri ha comunicato così la riapertura del liceo Golgi, ma le preoccupazioni di alcuni genitori rimangono. "Non manderei lì mio figlio" è il commento che circola sui social. La... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amianto al Golgi. Il liceo può riaprire: "Coinvolgete il Noe"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Amianto al Liceo Golgi: Bertolaso impone test per riaprire a settembre

Amianto al liceo Golgi. La rabbia dei genitori: "Nulla si prevede ancora"A un mese dall’incidente che ha coinvolto circa 500 studenti, i genitori dei ragazzi si mostrano preoccupati e chiedono aggiornamenti sulle misure...

Temi più discussi: Amianto al Golgi. Il liceo può riaprire: Coinvolgete il Noe; Amianto al liceo Golgi di Broni, Ats dà il via libera alla ripresa delle lezioni da settembre: le famiglie chiedono tutele per la sicurezza degli studenti; Riapre il liceo di Broni rimasto chiuso per amianto. L'azienda sanitaria: esito controlli favorevole; Liceo Golgi, riaprono le aule. Svanito l’incubo amianto.

LEGGI QUI: primapavia.it/cronaca/fine-d… #LiceoGolgi #Broni #Amianto #Riapertura #Lezioni #Notizie #News - X x.com

Amianto al Golgi. Il liceo può riaprire: Coinvolgete il NoeIl dirigente scolastico ha comunicato la ripresa delle attività. In Parlamento l’interrogazione di Dori: Siano fatti controlli. ilgiorno.it

Liceo Golgi, riaprono le aule. Svanito l’incubo amiantoBroni, tre mesi fa plesso chiuso e alunni in Dad ... msn.com