Amianto al Golgi Il liceo può riaprire | Coinvolgete il Noe
Il liceo potrebbe riaprire dopo che le autorità hanno confermato la conformità alle norme di sicurezza relative all’amianto presente nella struttura. I risultati dei monitoraggi effettuati negli ultimi mesi indicano che i livelli di esposizione sono stati mantenuti sotto le soglie di sicurezza. Le disposizioni di riapertura sono state adottate senza ulteriori interventi strutturali. Si invita il Noe a essere coinvolto nelle prossime fasi di verifiche e controlli.
"Le disposizioni di riapertura confermano quanto i risultati dei monitoraggi avevano costantemente evidenziato nel corso degli ultimi mesi e consentono di guardare con serenità alla ripresa delle attività didattiche nella sede del liceo, asicurando il pieno rispetto delle prescrizioni impartite e il costante monitoraggio delle condizioni dell’edificio con l’obiettivo di garantire ambienti di studio e di lavoro sempre più sicuri". Il dirigente scolastico Roberto Olivieri ha comunicato così la riapertura del liceo Golgi, ma le preoccupazioni di alcuni genitori rimangono. "Non manderei lì mio figlio" è il commento che circola sui social. La... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Amianto al Liceo Golgi: Bertolaso impone test per riaprire a settembre
Amianto al liceo Golgi. La rabbia dei genitori: "Nulla si prevede ancora"A un mese dall’incidente che ha coinvolto circa 500 studenti, i genitori dei ragazzi si mostrano preoccupati e chiedono aggiornamenti sulle misure...
Temi più discussi: Amianto al Golgi. Il liceo può riaprire: Coinvolgete il Noe; Amianto al liceo Golgi di Broni, Ats dà il via libera alla ripresa delle lezioni da settembre: le famiglie chiedono tutele per la sicurezza degli studenti; Riapre il liceo di Broni rimasto chiuso per amianto. L'azienda sanitaria: esito controlli favorevole; Liceo Golgi, riaprono le aule. Svanito l’incubo amianto.
Il liceo Golgi di Broni può riaprire. Dopo poco più di tre mesi dal 23 marzo, quando la struttura fu chiusa per la dispersione di polveri e il ritrovamento di tracce d’amianto dopo i lavori all’ascensore, ieri mattina Ats Pavia, a seguito degli ultimi lavori di manutenzi facebook
LEGGI QUI: primapavia.it/cronaca/fine-d… #LiceoGolgi #Broni #Amianto #Riapertura #Lezioni #Notizie #News - X x.com
Amianto al Golgi. Il liceo può riaprire: Coinvolgete il NoeIl dirigente scolastico ha comunicato la ripresa delle attività. In Parlamento l’interrogazione di Dori: Siano fatti controlli. ilgiorno.it
Liceo Golgi, riaprono le aule. Svanito l’incubo amiantoBroni, tre mesi fa plesso chiuso e alunni in Dad ... msn.com