A un anno dall'inizio della 38ª America's Cup, gli organizzatori hanno annunciato ufficialmente l'avvio della fase finale di preparazione, con la prima regata prevista per il 10 luglio 2027. Il conto alla rovescia è stato aperto, e il evento, che cambierà il volto del Golfo e porterà Napoli al centro dello sport mondiale, si avvicina rapidamente. Un rappresentante ha dichiarato che è giunto il momento di decidere chi vincerà la coppa.

Manca un anno esatto all'evento che cambierà il volto del Golfo e porterà Napoli al centro dello sport mondiale. Per celebrare il countdown verso la Louis Vuitton 38ª America's Cup, gli organizzatori hanno diffuso una nota ufficiale che scandisce l'inizio dell'ultima fase di avvicinamento alla prima regata del 10 luglio 2027. «Quando il 10 luglio del prossimo anno il direttore di regata Iain Murray darà il via alla procedura di partenza del Match, il mondo della vela si fermerà davanti al Golfo di Napoli. In acqua ci saranno due AC75: quello del Defender, Emirates Team New Zealand, e l'imbarcazione che conquisterà il diritto di sfidarlo al termine della Louis Vuitton Cup, in programma tra maggio e giugno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup, parte il conto alla rovescia, Dalton: «È ora che si decide chi vincerà la coppa»

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