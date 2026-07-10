Fabio Cannavaro ha commentato l’evento come un’occasione unica per la città e le future generazioni. Dalla collina di Posillipo, osserva gli allenamenti delle barche in mare, tra cui Luna Rossa e New Zealand. La sua abitazione dispone di una tribuna d’onore sul terrazzo, da cui segue con emozione le attività delle imbarcazioni. Cannavaro sottolinea la presenza delle vele nel Golfo come momento speciale, evidenziando il valore dell’evento per il territorio.

Una tribuna d’onore sul terrazzo di casa sua. «Vedo le vele nel Golfo e mi emoziono». Fabio Cannavaro spettatore degli allenamenti di Luna Rossa e New Zealand dalla collina di Posillipo. Il capitano dell’Italia che venti anni fa esatti si laureò campione del mondo ha provato il brivido dell’America’s Cup pochi giorni fa salendo a bordo di Luna Rossa. Come è nato questo allenamento? «Alcuni giorni fa ho pubblicato una storia su Luna Rossa nel Golfo e mi hanno contattato: dai, vieni a fare un giro con noi. Non avrei voluto disturbarli ma poi Max Sirena mi ha invitato a bordo e un innamorato del mare come me questa occasione non poteva farsela scappare». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup, Fabio Cannavaro: «Un?occasione irripetibile per la città e per i nostri figli»

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