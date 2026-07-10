Nel 2025, le ore di cassa integrazione sono aumentate a 548 milioni, superando quelle del 2024 e del 2023. Questa cifra indica un incremento rispetto agli anni precedenti, secondo il rapporto dell’Inps. Nel frattempo, il governo insiste sulla presenza di un’occupazione da record, mentre la vicepresidente del Senato ha criticato le politiche delle destre, affermando che producono solo lavoratori poveri.

Il governo continua a parlare di occupazione record, ma il rapporto Inps racconta un’altra realtà: nel 2025 le ore di cassa integrazione sono salite a 548 milioni, più del 2024 e molto più del 2023. Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato, che ne pensa? “Il report annuale dell’Inps è un bollettino di guerra. Dai salari alle pensioni si conferma, purtroppo, ciò che denunciamo da tempo ma che la destra e i suoi megafoni mediatici hanno fatto e fanno volontariamente finta di non vedere, raccontando un Paese che non c’è. Pensi che nel 1861, anno dell’Unità d’Italia, il 70% dei lavoratori trovava la propria occupazione principale nel settore agricolo; oggi invece il 70% della forza lavoro è assorbito dai servizi, dove circa la metà degli occupati versa in condizioni di povertà. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - “Altro che occupazione da record, le destre creano solo lavoratori poveri”: parla la vicepresidente del Senato, Castellone (M5S)

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