Il traffico delle navi nel Golfo di Hormuz è stato sospeso per la seconda notte consecutiva a causa di attacchi militari tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno diffuso un avviso chiedendo di fermare gli attacchi, mentre Israele si sta preparando. La serie di scontri ha quasi completamente infranto il cessate il fuoco precedentemente stabilito.

Per la seconda notte consecutiva Stati Uniti e Iran si sono scambiati attacchi militari prolungando una serie di ostilità che ha ormai quasi del tutto infranto il cessate il fuoco. Donald Trump dice di non sapere se Washington e Teheran stiano per tornare a una guerra su vasta scala, ma con i giornalisti sostiene che la Repubblica islamica desidera "urgentemente" raggiungere un accordo per porre fine all'escalation in Medioriente. Rientrando dal summit della Nato in Turchia, il presidente spiega che "abbiamo molti modi per vincere, ma abbiamo già vinto militarmente. A loro non resta quasi più nulla e vogliono a tutti i costi raggiungere un accordo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Altra notte di raid: a Hormuz si ferma il traffico delle navi. L'avviso degli Usa. "Basta attacchi". E Israele si prepara

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