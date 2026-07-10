Alto furbo gran tiro e | quando Malagò era azzurro di calcio a 5 e sfidava pure Maradona

Notizia in breve

L'ex calciatore di calcio a 5, ora presidente della Figc e ex leader del Coni, aveva una statura alta, era molto astuto e dotato di un tiro potente. Durante la sua carriera, ha anche sfidato il famoso calciatore Maradona nel calcetto. Il calcio a 5, chiamato anche futsal in passato, è uno sport in cui si distingueva per le sue capacità tecniche e il suo spirito competitivo.