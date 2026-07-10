Alto furbo gran tiro e | quando Malagò era azzurro di calcio a 5 e sfidava pure Maradona

Da gazzetta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'ex calciatore di calcio a 5, ora presidente della Figc e ex leader del Coni, aveva una statura alta, era molto astuto e dotato di un tiro potente. Durante la sua carriera, ha anche sfidato il famoso calciatore Maradona nel calcetto. Il calcio a 5, chiamato anche futsal in passato, è uno sport in cui si distingueva per le sue capacità tecniche e il suo spirito competitivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovo presidente della Figc, ex numero uno del Coni, imprenditore ma anche. campione d’Italia di calcetto, come si chiamava una volta il futsal o calcio a 5. Non tutti lo sanno, ma lo sport praticato dal Giovanni Malagò atleta quarant’anni fa si giocava perlopiù nei circoli romani su campi in terra battuta e con ai piedi scarpe non proprio morbide come le Superga o le Gazelle dell’Adidas. E se per caso una finale scudetto si trascinava ai calci di rigore – la storia è vera – poteva capitare che finisse con un’invasione di campo dell’infuriato pubblico avversario da cui fuggire il prima possibile senza quasi neanche riuscire a ritirare la coppa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

alto furbo gran tiro e quando malag242 era azzurro di calcio a 5 e sfidava pure maradona
© Gazzetta.it - "Alto, furbo, gran tiro e...": quando Malagò era azzurro di calcio a 5, e sfidava pure Maradona
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Calcio Napoli – Cremonese 4-0: dominio azzurro al MaradonaNel match tra il Calcio Napoli e la Cremonese, il risultato finale è stato di 4-0 a favore dei padroni di casa.

Figc al voto: 273 delegati per decidere chi tra Malagò e Abete guiderà il rilancio del calcio azzurroDomani, a Roma, si svolge l’assemblea elettiva della Figc con 273 delegati presenti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web