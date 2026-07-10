Alto furbo gran tiro e | quando Malagò era azzurro di calcio a 5 e sfidava pure Maradona
L'ex calciatore di calcio a 5, ora presidente della Figc e ex leader del Coni, aveva una statura alta, era molto astuto e dotato di un tiro potente. Durante la sua carriera, ha anche sfidato il famoso calciatore Maradona nel calcetto. Il calcio a 5, chiamato anche futsal in passato, è uno sport in cui si distingueva per le sue capacità tecniche e il suo spirito competitivo.
Nuovo presidente della Figc, ex numero uno del Coni, imprenditore ma anche. campione d’Italia di calcetto, come si chiamava una volta il futsal o calcio a 5. Non tutti lo sanno, ma lo sport praticato dal Giovanni Malagò atleta quarant’anni fa si giocava perlopiù nei circoli romani su campi in terra battuta e con ai piedi scarpe non proprio morbide come le Superga o le Gazelle dell’Adidas. E se per caso una finale scudetto si trascinava ai calci di rigore – la storia è vera – poteva capitare che finisse con un’invasione di campo dell’infuriato pubblico avversario da cui fuggire il prima possibile senza quasi neanche riuscire a ritirare la coppa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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