Allibito da quell' amicizia Report? Non fa inchieste

Un commercialista di 71 anni, noto per aver collaborato con diverse procure, è stato recentemente coinvolto in una vicenda legata a un furto di documenti. Lo scorso anno, il professionista era finito sotto i riflettori per la sottrazione di file contenenti atti giudiziari dal suo ufficio. La sua amicizia con un giornalista è stata criticata, con alcune fonti che hanno commentato che il report non realizza inchieste.

Giangaetano Bellavia, commercialista, 71 anni, da molto tempo lavora come consulente per molte Procure. Nella scorsa primavera balzò all'attenzione di giornali e tv per una vicenda di file (con documenti delle Procure) trafugati dal suo ufficio. Fu messo sotto indagine, ma lui ha sempre proclamato la sua estraneità ai fatti. Bellavia però non collabora solo con le Procure, ma ha anche molti altri clienti. Tra i quali la trasmissione di Rai 3, Report, condotta da Sigfrido Ranucci, vittima qualche mese fa di un attentato. Ora si scopre che il mandante potrebbe essere Valter Lavitola, personaggio finito tante volte nelle cronache giudiziarie, per i ricatti a Berlusconi, per la compravendita di senatori, per la sua latitanza in Bulgaria e poi il soggiorno in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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