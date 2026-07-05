Per chi ama indagare problemi che parlano di rischi e fragilità sempre più diffusi Su Netflix

S ENZA GIUDIZIO Genere: legal drama, crime Regia: Javier Holgado, Susana López Rubio, Jaime Olías. Con Elena Rivera, Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Carol Rovira, Lucia Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara. Su Netflix Cosa vedere su Netflix a giugno 2026: le serie tv e i film più attesi del mese X Leggi anche › 10 serie tv e i film da vedere su Netflix a luglio 2026 Amanda Torres è una brillante avvocata la cui carriera subisce una brusca interruzione a causa di un’intemperanza in aula nei confronti del giudice durante un processo. La perdita di controllo della donna, che aveva appena scoperto di aver perso il bambino che aspettava, è dovuta a un disturbo ossessivo-compulsivo (Doc) che improvvisamente palesa tutta la fragilità di una personalità abituata al controllo e al successo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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