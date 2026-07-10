Alien | Earth 2 – Grandi novità per la seconda stagione nel cast arrivano altre due star di Game of Thrones

Notizia in breve

Due attrici note per il ruolo in una popolare serie televisiva sono state annunciate nel cast della seconda stagione di Alien: Earth 2. La serie, disponibile su Disney+ e diretta da Noah Hawley, ha già avuto successo di critica e pubblico con la prima stagione, che ha portato sullo schermo il mondo degli Xenomorfi. La produzione ha confermato l’ingaggio di queste nuove attrici, senza fornire ulteriori dettagli sui ruoli.