Alien | Earth 2 – Grandi novità per la seconda stagione nel cast arrivano altre due star di Game of Thrones
Due attrici note per il ruolo in una popolare serie televisiva sono state annunciate nel cast della seconda stagione di Alien: Earth 2. La serie, disponibile su Disney+ e diretta da Noah Hawley, ha già avuto successo di critica e pubblico con la prima stagione, che ha portato sullo schermo il mondo degli Xenomorfi. La produzione ha confermato l’ingaggio di queste nuove attrici, senza fornire ulteriori dettagli sui ruoli.
La prima stagione di Alien: Earth (la serie FX targata Noah Hawley disponibile su Disney+) ha conquistato critica e pubblico, portando per la prima volta sul piccolo schermo il terrificante universo degli Xenomorfi. Dopo il successo dei primi episodi e il plauso della critica, i fan attendevano con ansia novità sul futuro dello show. Finalmente l’aggiornamento che tutti volevano è arrivato: la produzione di Alien: Earth Stagione 2 non solo procede a gonfie vele, ma ha appena arricchito il suo cast con l’innesto di due volti amatissimi provenienti direttamente da Game of Thrones (Il Trono di Spade), oltre a una leggenda della comicità televisiva. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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