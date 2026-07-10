Alexander Zverev ha conquistato la finale di Wimbledon 2026, eliminando Arthur Fery in tre set con i punteggi di 7-6, 6-2, 6-4. La partita è durata due ore e quattordici minuti. Zverev, testa di serie, ha battuto la wild card britannica, mettendosi in evidenza come possibile vincitore del torneo.

Alexander Zverev è il primo finalista di Wimbledon 2026. Il tedesco mette fine alla favola di Arthur Fery, vincendo contro la wild card britannica in tre set con il punteggio di 7-6 6-2 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di gioco. Si tratta della prima finale della carriera ai The Championships per Zverev, che arriva davvero con grande fiducia all’appuntamento di domenica, dove si troverà di fronte uno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Zverev ha chiuso il match con 9 ace contro i 5 del britannico, che ha commesso quattro doppi falli rispetto ai 2 del tedesco. Il numero tre del mondo ha vinto il 77% dei punti quando ha servito la prima e soprattutto l’82% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Alexander Zverev spazza via la rivelazione Fery e si candida di prepotenza al titolo di Wimbledon

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Alexander Zverev on his strong performance | Fourth Round Press Conference | Wimbledon 2026

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