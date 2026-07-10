Alajbegovic verso l’Atalanta? Nuovi contatti con l’entourage | la mossa della Dea per anticipare la concorrenza

L’Atalanta ha avviato nuovi contatti con l’entourage di Kerim Alajbegovic, ancora in trattativa con il Bayer Leverkusen. La società bergamasca cerca di anticipare la concorrenza per il talento bosniaco. La trattativa tra il giocatore e il club tedesco resta aperta, ma l’Atalanta continua a monitorare la situazione e a mantenere vivi i contatti. Nessuna conferma ufficiale sull’accordo, mentre si intensificano le mosse sul mercato.

Alajbegovic verso l’Atalanta, la trattativa col Bayer Leverskusen resta viva: nuovi contatti per il talento bosniaco. L’ Atalanta continua a muoversi sul mercato e mantiene vivi i contatti per Kerim Alajbegovic. Come riferito da Sky Sport, negli ultimi giorni ci sono stati nuovi dialoghi tra il club bergamasco e l’entourage del giocatore, con l’obiettivo di arrivare al via libera definitivo. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La Dea sta cercando di convincere il calciatore e di anticipare la numerosa concorrenza europea, consapevole però che l’operazione non è semplice. Il profilo di Alajbegovic piace a diversi club e per questo l’Atalanta vuole provare ad accelerare, evitando che la corsa possa complicarsi ulteriormente nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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PALESTRA AL CHELSEA E ALAJBEGOVIC VERSO L'ATALANTA! NOVITÀ ASSOLUTA VERO

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