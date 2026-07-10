Al Vigorelli, si sono svolti i festeggiamenti per il lancio della nuova scarpa da corsa NOVABLAST™ 6 di ASICS. L’evento, parte del format europeo Blast Champs, ha visto protagonisti appassionati e appassionate di running, riuniti in un’atmosfera di entusiasmo. La presentazione ha coinvolto i partecipanti con attività legate alla corsa e momenti di confronto, creando un’occasione di incontro tra sportivi e appassionati.

L’evento a Milano. ASICS ha scelto Milano come unica tappa italiana di Blast Champs, il format europeo nato per celebrare il lancio della nuova NOVABLAST™ 6. Nella cornice del Velodromo Vigorelli, luogo simbolo dello sport milanese, il brand ha riunito la community running cittadina per un evento capace di trasformare la presentazione del prodotto in un’esperienza di corsa condivisa. Da sempre, ASICS – acronimo di Anima Sana In Corpore Sano – promuove il movimento come elemento fondamentale per il benessere fisico e mentale. Una filosofia che si riflette anche nel concetto giapponese di Kaizen, il principio del miglioramento continuo che guida l’evoluzione del brand e la ricerca costante di soluzioni sempre più performanti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Al Vigorelli il running si accende: ASICS presenta la nuova NOVABLAST™ 6

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