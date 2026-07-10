È partita la campagna abbonamenti per la stagione 20262027 della SSC Napoli, che coincide con il centenario della società. La campagna si rivolge ai tifosi interessati a sottoscrivere un abbonamento per le partite della prossima stagione. Le modalità di acquisto e le date di apertura sono state comunicate ufficialmente, senza variazioni rispetto alle consuete procedure. La campagna prende il nome “Pe’ Cient’ Anne” e durerà fino a un termine stabilito dall’organizzazione.

Parte la campagna abbonamenti della Ssc Napoli per la stagione 20262027, stagione del centenario della società partenopea. La SSC Napoli compie 100 anni. Un secolo di storia, emozioni, campioni e stadi gremiti di cuori azzurri. Per la Campagna Abbonamenti della stagione del Centenario, i veri protagonisti saranno ancora una volta i nostri sostenitori. A rappresentare il popolo partenopeo c’è Nonno Guido, tifoso speciale nato nell’agosto del 1926. Per Guido, il Napoli è stato una presenza costante, una certezza capace di attraversare una vita intera. Ha amato e vissuto il calcio con grande trasporto, trasmettendo questa passione ai figli, ai nipoti e ai pronipoti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Al via la campagna abbonamenti 2026/2027 “Pe’ Cient’ Anne”

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