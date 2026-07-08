Pe’ cient’ anne ! Campagna abbonamenti Napoli 2026 27 i dettagli

Da gbt-magazine.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La SSC Napoli ha annunciato la campagna abbonamenti per la stagione 202627, in occasione del suo centenario. La promozione si rivolge ai tifosi, che saranno ancora una volta i protagonisti della stagione. La società ha comunicato i dettagli relativi alla vendita degli abbonamenti, senza specificare date o modalità di acquisto. L'iniziativa celebra il centenario del club, che compie 100 anni di attività.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La SSC Napoli  compie 100 anni. Un secolo di storia, emozioni, campioni e stadi gremiti di cuori azzurri. Per la Campagna Abbonamenti della stagione del Centenario, i veri protagonisti saranno ancora una volta i nostri sostenitori. A rappresentare il popolo partenopeo c’è Nonno Guido, tifoso speciale nato nell’agosto del 1926. Per Guido, il Napoli è stato una presenza costante, una certezza capace di attraversare una vita intera. Ha amato e vissuto il calcio con grande trasporto, trasmettendo questa passione ai figli, ai nipoti e ai pronipoti. Al centro dell’immagine della campagna c’è proprio lui, ritratto con una sciarpa al collo in uno... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

pe8217 cient8217 anne campagna abbonamenti napoli 2026 27 i dettagli
© Gbt-magazine.com - Pe’ cient’ anne ! Campagna abbonamenti Napoli 2026/27 , i dettagli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Centenario SSC Napoli 2026-27: storia, eventi e programma completo — Pe’ cient’anneOggi, la SSC Napoli ha avviato ufficialmente le celebrazioni per il suo centenario, con un programma di eventi che durerà tutto l’anno.

Napoli , pe’ cient’ anne ! Il programmaA un mese dalla data ufficiale, è stato annunciato il simbolo e il claim che accompagneranno la nuova stagione sportiva.

Temi più discussi: Napoli, via ufficiale alla stagione del Centenario: le iniziative e le novità sulla campagna abbonamenti; Napoli, quando sarà lanciata la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027; SSC Napoli, al via l’anno del Centenario: Pe’ cient’anne; Napoli presenta la prima maglia del Centenario: Pe’ cient’anne celebra i 100 anni del club.

pe cient anne campagnaCampagna abbonamenti Napoli 2026/27: prezzi, come acquistarlo e tutte le novità per il CentenarioC’è un amore che si impara da figli e si insegna da genitori, che si tramanda di generazione in generazione. Ed è con questo ... msn.com

Pe’ cient’anne: il Calcio Napoli celebra il Centenario con un anno di eventiIl Napoli apre ufficialmente la stagione del Centenario e lo fa con un messaggio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici: Pe' cient'anne. È ... cronachedellacampania.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web