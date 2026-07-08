Pe’ cient’ anne ! Campagna abbonamenti Napoli 2026 27 i dettagli

La SSC Napoli ha annunciato la campagna abbonamenti per la stagione 202627, in occasione del suo centenario. La promozione si rivolge ai tifosi, che saranno ancora una volta i protagonisti della stagione. La società ha comunicato i dettagli relativi alla vendita degli abbonamenti, senza specificare date o modalità di acquisto. L'iniziativa celebra il centenario del club, che compie 100 anni di attività.

La SSC Napoli compie 100 anni. Un secolo di storia, emozioni, campioni e stadi gremiti di cuori azzurri. Per la Campagna Abbonamenti della stagione del Centenario, i veri protagonisti saranno ancora una volta i nostri sostenitori. A rappresentare il popolo partenopeo c’è Nonno Guido, tifoso speciale nato nell’agosto del 1926. Per Guido, il Napoli è stato una presenza costante, una certezza capace di attraversare una vita intera. Ha amato e vissuto il calcio con grande trasporto, trasmettendo questa passione ai figli, ai nipoti e ai pronipoti. Al centro dell’immagine della campagna c’è proprio lui, ritratto con una sciarpa al collo in uno... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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