Al via il Madame Tour Estate 2026 costruito come un viaggio teatrale ed emotivo tra musica immagini e performance Il video su Amicait
È iniziato il Madame Tour Estate 2026, un tour che combina musica, immagini e performance in un’esperienza teatrale ed emotiva. Il progetto è prodotto e organizzato da due compagnie di settore e vede la collaborazione di altre due realtà. Il tour è stato annunciato attraverso un video pubblicato su Amica.it.
(askanews) – È ufficialmente iniziato il Madame Tour Estate 2026, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music. Uno show è costruito come un viaggio teatrale ed emotivo, in cui musica, immagini e la performance si fondono in un unico racconto. La scena è essenziale: al centro del palco si ergono dei grandi tendoni bianchi che diventano schermo nel corso dello show, diventando parte integrante della narrazione visiva, mentre ai lati trovano posto i musicisti. Bias, che ha seguito anche la direzione artistica dello show, è alla console e accompagna l’intero concerto con una produzione dal vivo che dialoga costantemente con le immagini e le luci, mentre Luca Narducci alterna chitarre e tastiere, contribuendo a dare profondità e dinamica allo spettacolo. 🔗 Leggi su Amica.it
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