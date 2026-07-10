Al Forte Belvedere di Firenze si svolge la mostra inedita “God Year” di Canevari, parte di un progetto più ampio intitolato “Drama: Four Acts”. La rassegna, promossa dalla Fondazione MUS.E e coordinata dal Museo Novecento, comprende tre esposizioni curate da Sergio Risaliti. La mostra è allestita all’interno del Forte, che torna a ospitare grandi esposizioni pubbliche. La rassegna è aperta al pubblico e si inserisce nel calendario di eventi culturali della città.

di Olga Mugnaini Tornano le grandi mostre al Forte Belvedere a Firenze, con ’Drama: Four Acts’, un progetto della Fondazione MUS.E, con il coordinamento scientifico del Museo Novecento promosso da Comune di Firenze, composto da tre esposizioni ideate e curate da Sergio Risaliti. La prima, in corso fino al 16 ottobre, è ’ God Year ’ di Paolo Canevari (Roma, 1963), mostra inedita costruita attraverso un dialogo tra il curatore e l’artista. Tra gli artisti italiani più conosciuti a livello internazionale, Canevari è noto per l’utilizzo di differenti materiali e medium, quali il disegno, il video, la scultura, l’installazione e la performance.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Al Forte Belvedere ’God Year’ di Canevari. Una mostra inedita

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