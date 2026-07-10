Durante la riunione delle Nazioni Unite sull’HivAids, la Missione della Santa Sede ha chiesto un aumento delle cure per madri e bambini nei paesi meno sviluppati. È stato sottolineato l’importanza di test adeguati e terapie antiretrovirali continue per le madri sieropositive e i loro figli. L’intervento ha evidenziato la necessità di rafforzare i programmi di prevenzione e trattamento in queste aree, per contrastare la diffusione del virus tra le fasce più vulnerabili.

Intervento della Missione dell’Osservatore Permanente della Santa Sede alla Riunione ad alto livello 2026 delle nazioni Unite sull’HivAids dal titolo: “Uniti per porre fine all’Aids”, con la richiesta di test adeguati e terapie antiretrovirali costanti per le madri a rischio e sieropositive e per i loro piccoli. Se infatti le infezioni nel mondo sono in calo, al 3 per cento di sieropositivi, corrisponde il 12 per cento di vittime in età pediatrica . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Aids, la Santa Sede all’Onu: più cure per madri e bambini nei Paesi meno sviluppati

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