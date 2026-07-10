addio al mito dino bruni leggenda delle due ruote

Dino Bruni, ex ciclista e medaglia d’argento alle Olimpiadi, è morto a 94 anni. Durante la sua carriera ha ottenuto anche una maglia rosa e un bronzo ai campionati mondiali. Ha partecipato come gregario di Fausto Coppi, con cui ha collaborato in molte corse.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, si è spento a 94 anni Dino Bruni, argento olimpico, maglia rosa, bronzo mondiale ma anche uno dei gregari più fidati e stimati del leggendario Fausto Coppi. Ha fatto trepidare con le sue poderose e indimenticabili volate capaci di battere i più grandi campioni di un’era epica. Una ruota veloce che non perdonava. Nato a Portomaggiore nel 1932, Dino Bruni fu uno dei grandi protagonisti del ciclismo italiano degli anni ‘50 e ‘60, emergendo subito come uno dei talenti più promettenti: campione italiano tra gli allievi, poi tra i migliori dilettanti d’Italia, conquistò anche il prestigioso Gran Premio della Liberazione di Roma, considerato il "Mondiale di primavera" della categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Farewell to the legendary Dino Bruni, a legend of two wheels.An Olympic medalist in Helsinki in 1952, he was 94 years old and from Portomaggiore. The sports world and his entire community express their condolences. sport.quotidiano.net

Addio al mito Dino Bruni, leggenda delle due ruoteMedaglia olimpica a Helsinki nel 1952, aveva 94 anni ed era di Portomaggiore. Il cordoglio generale, del mondo sportivo e di tutta la sua comunità. msn.com