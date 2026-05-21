Affari Tuoi De Martino imbarazza Martina Miliddi | C'è qualcosa sotto Marco torna a casa a mani vuote
Nella puntata di giovedì 21 maggio di Affari Tuoi, Marco proveniente dalla Sardegna e sua figlia Clarissa si sono presentati alla Regione Fortunata. Durante la trasmissione, De Martino ha fatto una battuta che ha creato imbarazzo, suggerendo che ci fosse qualcosa di nascosto sotto. Alla fine, Marco ha lasciato lo studio senza vincite significative, tornando a casa a mani vuote. La puntata si è conclusa con un finale deludente per il concorrente e la sua famiglia.
Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 21 maggio, la partita di Marco dalla Sardegna insieme alla figlia Clarissa: i due vanno alla Regione Fortunata, ma il finale è amaro. Poi, il siparietto tra Stefano De Martino e Martina Miliddi: "Quando una donna taglia i capelli, c’è sempre qualcosa sotto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Stefano De Martino è riuscito a dare nuova energia ad Affari Tuoi, portando leggerezza, simpatia e quel modo spontaneo di stare in televisione che tanti telespettatori hanno apprezzato fin dal primo giorno. Con il suo sorriso e la sua semplicità è entrato nelle c facebook
La prima serata in TV inizia sempre più tardi: da maggio, Affari Tuoi si allunga fino alle 22:00 nei giorni di festa reddit
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