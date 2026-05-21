Affari Tuoi De Martino imbarazza Martina Miliddi | C'è qualcosa sotto Marco torna a casa a mani vuote

Nella puntata di giovedì 21 maggio di Affari Tuoi, Marco proveniente dalla Sardegna e sua figlia Clarissa si sono presentati alla Regione Fortunata. Durante la trasmissione, De Martino ha fatto una battuta che ha creato imbarazzo, suggerendo che ci fosse qualcosa di nascosto sotto. Alla fine, Marco ha lasciato lo studio senza vincite significative, tornando a casa a mani vuote. La puntata si è conclusa con un finale deludente per il concorrente e la sua famiglia.

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