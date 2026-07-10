Il sindaco di Napoli ha annunciato che l'acqua resterà pubblica al 100%, confermando l'impegno a mantenere la gestione sotto controllo pubblico. In un incontro con i rappresentanti dei sindacati e delle Rsu, ha condiviso il percorso di trasformazione di Abc da azienda speciale a società benefit per azioni. La decisione si basa sulla volontà di garantire responsabilità sociale e tutela del servizio idrico.

L'acqua a Napoli resta pubblica. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha incontrato Cgil, Cisl, Uil e le Rsu «per condividere, prima di assumere le decisioni necessarie», il percorso di trasformazione di Abc da azienda speciale in «Abc Società per azioni Benefit». Perché con «questo particolare tipo di forma societaria», nero su bianco, scrive il sindaco in una nota del Comune, «la responsabilità sociale diventa parte integrante del modello di business attraverso l'obbligo statutario di utilizzare i profitti per generare impatti positivi sulla società e sull'ambiente». Ed ancora: «Tale trasformazione si rende necessaria per assicurare, nel quadro legislativo attuale, la gestione totalmente pubblica e in house dell'acqua come bene comune». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Acqua di Napoli, patto Manfredi-sindacati: «Abc resta pubblica al 100% e a responsabilità sociale»

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