Acerbi la verità su Haaland | È lui che voleva la mia maglia

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il match tra Manchester City e Inter, terminato 0-0, il difensore ha chiarito in un’intervista che Haaland aveva chiesto la sua maglia. La scena è avvenuta subito dopo la partita, senza ulteriori discussioni o tensioni. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata prima o dopo dai protagonisti riguardo a eventuali incomprensioni o motivazioni diverse. La versione del difensore contrasta con quella che era circolata inizialmente.

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