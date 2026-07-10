Acerbi la verità su Haaland | È lui che voleva la mia maglia

Dopo il match tra Manchester City e Inter, terminato 0-0, il difensore ha chiarito in un’intervista che Haaland aveva chiesto la sua maglia. La scena è avvenuta subito dopo la partita, senza ulteriori discussioni o tensioni. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata prima o dopo dai protagonisti riguardo a eventuali incomprensioni o motivazioni diverse. La versione del difensore contrasta con quella che era circolata inizialmente.

Nella nostra intervista esclusiva, il difensore ribalta la storia sullo scambio di battute con Haaland dopo Manchester City-Inter 0-0 del settembre 2024. Come ha fatto "Ace" a fermare sempre il vichingo?. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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