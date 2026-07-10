accordo sulla tutela dei lavoratori nelle giornate di gran caldo

Notizia in breve

Fim e Uilm di Ravenna, insieme alla Rsu di Marcegaglia Carbon Steel, hanno firmato un accordo con l’azienda per proteggere i lavoratori durante le giornate di forte caldo. L’intesa prevede misure specifiche per garantire la salute e la sicurezza di chi opera sulle banchine portuali, e viene definita soddisfacente dalle parti coinvolte.