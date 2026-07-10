Accordo sulla tutela dei lavoratori nelle giornate di gran caldo
Fim e Uilm di Ravenna, insieme alla Rsu di Marcegaglia Carbon Steel, hanno firmato un accordo con l’azienda per proteggere i lavoratori durante le giornate di forte caldo. L’intesa prevede misure specifiche per garantire la salute e la sicurezza di chi opera sulle banchine portuali, e viene definita soddisfacente dalle parti coinvolte.
Fim e Uilm di Ravenna, congiuntamente alla Rsu di Marcegaglia Carbon Steel, esprimono soddisfazione per l’accordo raggiunto con l’azienda volto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività operative svolte sulle banchine portuali. L’intesa si inserisce nel quadro delle disposizioni previste dal decreto regionale per la prevenzione dei rischi derivanti dall’esposizione alle elevate temperature. "Le lavorazioni di Marcegaglia Carbon Steel – si legge in una nota congiunta – si svolgono in aree esposte ai raggi solari, rendendo necessario adottare misure organizzative capaci di ridurre il rischio per i lavoratori durante i periodi di maggiore criticità climatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Accordo storico nella ristorazione: più tutele e livelli superiori per tutti i lavoratori
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